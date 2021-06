Tennis – Les sponsors de Novak Djokovic célèbrent sa victoire à Roland-Garros 2021 et son 19ème Grand Chelem

Dimanche, Novak Djokovic a remporté son 19ème titre du Grand Chelem et son second Roland-Garros en dominant Stefanos Tsitsipas en 5 sets en finale des Internationaux de France 2021.

Pour célébrer ce nouveau titre à Roland-Garros, les principaux sponsors du tennisman serbe ont publié des messages de félicitations à leur ambassadeur sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Lacoste, Head, Asics, UKG (anciennement Ultimate Software) ou encore Peugeot. Le strict minimum en activation pour un partenaire qui utilise le sponsoring sportif.

Outre la dotation financière de 1,4 million d’euros pour le vainqueur (-12,50% vs 2020), Novak Djokovic empochera également quelques primes supplémentaires de la part de ses sponsors pour ce nouveau Grand Chelem.

92 years after René Lacoste, @DjokerNole is the new #RolandGarros champion.

No dream is too big, no path is too long, nothing is impossible. 🏆❤️@DjokerNole #RolandGarros pic.twitter.com/LDN7dUOPMq

— HEAD Tennis (@head_tennis) June 13, 2021