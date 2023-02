Le FC Barcelone signe avec la société turque Limak pour les travaux de rénovation du Spotify Camp Nou

Hier, le FC Barcelone a officialisé la signature d’un contrat avec Limak, la société turque chargée des travaux de rénovation du Spotify Camp Nou. Un accord approuvé par le Comité de Direction du club catalan le 9 janvier dernier. Le début des travaux est prévu pour le mois de juin.

« Le nouveau stade sera le joyau de la couronne de l’Espai Barça, le projet de transformation et de modernisation de l’une des installations sportives les plus importantes réalisées en Catalogne depuis les Jeux olympiques de 1992. Le nouveau Spotify Camp Nou est l’héritage que nous laisserons nos fils et nos filles, nos petits-fils et petites-filles de Barcelone » précise Joan Laporta, président du FC Barcelone, dans un communiqué. « Le projet de construction du nouveau terrain implique une grande responsabilité professionnelle des deux côtés, aussi bien pour le Club que Limak, que nous assumons avec le maximum de garanties de succès pour revenir en novembre 2024. »

Des travaux de modernisation du stade dont le montant avait été budgété à 900 millions d’euros il y a un peu plus d’un an.

« La signature d’aujourd’hui a une signification et une responsabilité bien plus profondes que la rénovation d’un stade car le futur Spotify Camp Nou n’est pas seulement important pour le FC Barcelone et ses fans, mais aussi pour la ville de Barcelone et pour la Catalogne » a ajouté Nihat Özdemir, président de Limak Holdings. « Avec l’attribution des travaux de rénovation du futur Spotify Camp Nou après un appel d’offres, ce projet montre comment nous pouvons élargir notre vision et notre horizon à Limak, en nous sentant fiers et enthousiastes. Cette joie est une motivation pour nous de réaliser une installation que tous les barcelonais adopteront fièrement dans un proche avenir. »