Le journal L’Équipe dévoile son édition spéciale salaires des joueurs de Ligue 1 Uber Eats saison 2022-2023

Le journal L’Équipe a dévoilé aujourd’hui les meilleurs salaires des joueurs de la Ligue 1 Uber Eats pour cette saison 2022-2023.

Sans aucune surprise, les 10 premières places sont « sauvagement » occupées par des joueurs du Paris Saint-Germain.

Pour arriver à ce résultat, le journal explique que ces salaires sont des « estimations » qui prennent « en compte l’effectif pro, à l’exception des jeunes joueurs au temps de jeu réduit ». Ceci correspond au « salaire brut mensuel et n’intègrent donc pas les primes ».

L’Équipe rappelle que cette saison, les 20 clubs de Ligue 1 bénéficient de « l’aide financière » apportée par CVC. « Le fonds d’investissement va verser 1,5 milliard d’euros d’ici à juin 2024 contre 13,04% des parts de la filiale commerciale de la Ligue et les millions ont déjà commencé à tomber sur les comptes des clubs, l’été dernier ». Ce qui explique en partie certains gros salaires de club « plus faibles » financièrement, comme par exemple le FC Nantes et le salaire de M. Sissoko de 310 000€ mensuel.

Ceci explique peut-être également la raison pour laquelle Marseille a pu assumer plusieurs salaires conséquents et a pu attirer des joueurs du calibre d’Alexis Sanchez.

Top 30 des meilleurs salaires mensuels brut de Ligue 1 (journal L’Equipe)

1 – K. Mbappé (PSG) : 6 000 000€

2 – Neymar (PSG) : 3 675 000€

3 – L. Messi (PSG) : 3 375 000€

4 – Marquinhos (PSG) : 1 200 000€

– M. Verratti (PSG) : 1 200 000€

6 – A. Hakimi (PSG) : 1 083 000€

7 – G. Donnarumma (PSG) : 916 000€

8 – S. Ramos (PSG) : 791 000€

9 – J. Bernat (PSG) : 730 000€

10 – N. Mukiele (PSG) : 700 000€

11 – W. Ben Yedder (AS Monaco) : 650 000€

12 – P. Kimpembe (PSG) : 640 000€

13 – J. Veretout (OM) : 550 000€

14 – F. Ruiz (PSG) : 540 000€

– R. Sanches (PSG) : 540 000€

16 – C. Soler (PSG) : 500 000€

– A. Sanchez (OM) : 500 000€

18 – E. Bailly (OM) : 450 000€

– A. Lacazette (OL) : 450 000€

20 – H. Ekitike (PSG) : 400 000€

– J. Boateng (OL) : 400 000€

– D. Lovren (OL) : 400 000€

– C. Tolisso (OL) : 400 000€

24 – R. Malinovski (OM) : 350 000€

25 – C. Under (OM) : 330 000€

– V. Rongier (OM) : 330 000€

27 – C. Mbemba (OM) : 320 000€

– M. Guendouzi (OM) : 320 000€

29 – M. Sissoko (Nantes) : 310 000€

30 – A. Golovin (ASM) : 300 000€

– K. Volland (ASM)

– H. Aouar (OL)

– A. Lopes (OL)

– T. Mendes (OL)

– N. Pépé (OGC Nice)

– G. Laborde (OGCN)

Une édition du journal L’Equipe qui devrait particulièrement bien se vendre dans les kiosques (prix de vente classique à 2,30€).

Pour accompagner les ventes, L’Equipe propose des « Unes » régionalisées, en plus de sa Une « Ici c’est l’inflation ». Le dossier spécial salaire d’une vingtaine de pages, s’intéresse également aux salaires des 20 entraîneurs, le top 10 par club, le classement des 20 clubs du championnat et le top 10 des joueuses les mieux payées de la D1 Arkema.

