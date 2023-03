Rugby : Damian Penaud nouvel ambassadeur de la société Andros pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Fournisseur officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023, la société Andros a décidé de miser sur Damian Penaud en tant que nouvel ambassadeur.

Déjà bien présent dans l’univers de la communication par le sport, Andros rappelle que le partenariat avec le joueur de Clermont et du XV de France s’est fait naturellement, avec derrière, une histoire de transmission. En effet, le père de Damian, l’ancien joueur Alain Penaud est un collaborateur de l’entreprise Andros depuis de nombreuses années.

« Compte tenu des liens qui unissent notre entreprise à la famille du rugby en général et à la famille Penaud en particulier, nous n’envisagions aucun autre Ambassadeur d’Andros et de ses produits que Damian » explique Maxime Gervoson, Directeur Général d’Andros France, dans un communiqué. « À l’excellence de nos produits Andros correspond l’excellence d’un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Nous en sommes fiers et heureux ».

Dans le cadre de cet accord, Damian Penaud associera son image à la société basée dans le lot et à ses produits comme les jus, les préparations fruitières (compotes) ou encore les desserts végétaux.

« Je connais Andros depuis toujours, c’est une belle entreprise familiale et française qui ne s’est pas subitement découvert à l’occasion de la Coupe du Monde 2023 une passion pour le ballon ovale : elle est un partenaire historique du rugby » ajoute Damian Penaud. « Et en plus j’adore ses produits qui sont aussi bons pour mes papilles que pour ma santé ! Je suis très heureux d’en être l’Ambassadeur et particulièrement dans cette année très particulière pour le rugby Français je m’attacherai à porter haut les couleurs d’Andros et de ce sport. »

