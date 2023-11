Média – Turkish Airlines sponsor officiel de l’émission Skweek Show animée par Tony Parker

Il y a quelques jours, le média Skweek a annoncé la signature d’un partenariat avec Turkish Airlines. La compagnie aérienne devient le partenaire principal de l’émission animée par Tony Parker.

Partenaire-Titre de l’Euroleague, Turkish Airlines va donc renforcer un peu plus sa visibilité sur les supports du nouveau diffuseur de nombreuses compétitions de basket comme l’Euroleague et la Betclic Elite.

« Tout en célébrant le 90e anniversaire de Turkish Airlines avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté, nous sommes ravis d’être le sponsor officiel de l’émission SKWEEK animée par Tony Parker » précise Ahmet Olmuştur, directeur du marketing de Turkish Airlines, dans un communiqué. « Tout au long de nos 90 ans d’histoire, nous avons connecté les gens, les cultures et les continents. Opérant dans plus de pays que n’importe quelle autre compagnie aérienne dans le monde, 129 pays et 345 destinations pour être exact, Turkish Airlines représente et diffuse les valeurs que nous chérissons : la compétition amicale, le fair-play et l’esprit sportif. »

