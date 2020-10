Le PSG dévoile son nouveau maillot Third « bordeaux-or-blanc-noir » floqué du logo Jordan pour la saison 2020-2021

Ce matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot Third pour la saison 2020-2021. Floqué du logo Jordan Brand, le jersey arbore des couleurs qui feront parler avec du bordeaux, du blanc, du noir et de l’or.

Depuis deux ans, Jordan Brand est partenaire du PSG. Une collaboration qui a symbolisé l’arrivée du célèbre Jumpman pour la première fois sur un maillot d’un club de football professionnel. Depuis, l’association entre le PSG et Jordan fonctionne à plein régime avec de nombreuses collections lifestyle qui ont trouvé leur public.

Pour cette 4ème collection et en plus du troisième maillot qui rappelle les couleurs du drapeau du Qatar, la marque a conçu plus d’une centaine de références (hoodies, vestes, sneakers, pantalons, casquettes,…).

Sur ce maillot violet-mauve du PSG, les sponsors ALL, QNB et Ooredoo ont été passés en couleur Or.

Sneakers Air Jordan 4 x Paris Saint-Germain (190€)

Pour cette nouvelle sneakers Jordan Brand x PSG, c’est la Air Jordan 4 qui est à l’honneur. « Des nuances contrastées de noir et de blanc recouvrent une grande partie du modèle, avec des touches subtiles de bordeaux qui rappellent les origines françaises de la couleur » précise la marque. Sur le talon, on retrouve le logo du PSG avec le Jumpman venant remplacer la tour Eiffel. Sur l’avant-pied, une étiquette cousue affiche l’inscription « Paname » tandis que le slogan « Ici C’est Paris » est gravé sur la semelle de propreté. Une sneakers en vente au prix de 190€.

Claquettes Jordan Hydro 8 x PSG (55€)