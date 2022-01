Le PSG lance une gamme « Héritage » avec la réédition de maillots vintage fabriqués par Scoredraw

L’actualité merchandising et licensing semble sans fin du côté du Paris Saint-Germain. En ce début de semaine, le club de la capitale annonce la sortie d’une nouvelle gamme baptisée « Héritage ». Des produits old school qui ciblent les premières générations de supporters du club.

Pour débuter, le PSG lance une réédition des maillots 1991-1992 et 1992-1993 floqués « Commodore » et « Müller ». « Régulièrement, le Paris Saint-Germain revisitera ainsi la légende du club, un retour dans le temps teinté d’instant et de plaisir pour se replonger dans les souvenirs et les partager avec la nouvelle génération » précise le club dans son communiqué.

Dans le détail, ce premier drop comprend 3 maillots vendus au prix de 50 euros pièce. Des maillots qui comme vous l’aurez remarqué n’arborent pas le logo Nike.

Comme nous le précise le club, c’est la société spécialisée Scoredraw qui fabrique ces maillots vintage et détient un contrat de sous licence PSG auprès de Fanatics, le partenaire merchandising du club. Des pièces qui sont 100% coton.

Côté flocage, comme le rapporte le site culturepsg.com, Ce n’est pas Müller qui figurait en-dessous de Commodore sur le devant du maillot 92-93 mais Tourtel.

Depuis de nombreuses années, les acteurs du sport sont nombreux à utiliser le vintage, une valeur sûre du merchandising qui n’est pas prête de s’arrêter.