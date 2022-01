Nomination – Vincent Pereira nouveau responsable responsable des sports virtuels du Comité International Olympique (CIO)

En fin de semaine dernière, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé la nomination de Vincent Pereira au poste de responsable des sports virtuels.

« Créé dans le cadre de la recommandation 9 de l’Agenda olympique 2020+5, ce nouveau poste permettra de développer les sports virtuels et de s’engager davantage auprès des communautés de jeux vidéo. Il inclura la coordination de la planification et de la livraison des Olympic Virtual Series qui ont été lancées en 2021« précise le CIO.

Ancien de chez Amaury Sport Organisation (ASO), Microsoft France, Auchan Retail International ou encore LaFourmi/Solive, Vincent Pereira prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars 2022 et s’installera à Lausanne dans quelques mois.

« Je suis très heureux d’accueillir Vincent Pereira afin de diriger l’équipe des sports virtuels du CIO. Il nous aidera à exploiter la popularité croissante des sports virtuels pour promouvoir le Mouvement olympique, les valeurs olympiques ainsi que la pratique du sport, et accroître les interactions directes avec la jeunesse », ajoute Kit McConnell, directeur des sports du CIO. « Ses expériences variées dans les sports virtuels ainsi que les stratégies et activités numériques seront un atout pour l’organisation et le Mouvement olympique. »