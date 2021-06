Le Racing Club de Lens officialise l’arrivée de Puma comme nouvel équipementier

Aujourd’hui, le Racing Club de Lens et Puma ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat.

A partir de la saison 2021-2022, Puma sera le nouvel équipementier du club en remplacement de Macron. Une information que nous vous partagions en février dernier.

« En s’associant au Racing Club de Lens, PUMA signe un partenariat stratégique pour renforcer sa présence sur le territoire français et son ancrage dans une grande région de football. Le club « Sang & Or » intègre, lui, la Puma Family et devient le 6ème club équipé par la marque parmi l’élite du football français » précise le communiqué.

Un contrat équipementier « longue durée » signée par l’entremise de l’agence de marketing sportif Sportfive qui gère en exclusivité les activités sponsoring du Racing Club de Lens.

En attendant de dévoiler les nouveaux maillots du RC Lens 21-22, Puma a déjà sorti une gamme de produits training aux couleurs du club lensois. « À l’instar de nos autres clubs phares, le Racing Club de Lens bénéficiera de maillots et de gammes uniques, fidèles aux couleurs et à l’héritage « Sang et Or » » précise Richard Teyssier, Directeur Général de Puma France, dans un communiqué.

« Cette Collaboration doit nous permettre de continuer le développement de la marque Racing Club de Lens, avec une distribution des produits encore plus élargie et des maillots et des collections élaborées dans le respect de nos couleurs et de notre histoire » ajoute Arnaud Pouille, Directeur Général du Racing Club de Lens.