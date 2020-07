Droits TV – La chaîne Téléfoot débarque chez SFR et enrichit son offre avec l’UEFA Champions League

Aujourd’hui, le Groupe Mediapro a officialisé la signature d’un partenariat avec le Groupe Altice/SFR. La nouvelle chaîne Téléfoot sera accessible aux abonnés du groupe SFR dans plusieurs offres d’abonnement.

En parallèle à cet accord de distribution, Téléfoot enrichit son catalogue en faisant l’acquisition (sous licence co-exclusive SFR) des droits de l’UEFA Champions League et Europa League pour la saison 2020-2021. « RMC Sport continuera de produire et de diffuser à ses abonnés la saison 2020/2021 de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de la Premier League anglais » précise le Groupe Altice.

L’UEFA Champions League 2020-2021 en co-diffusion sur Téléfoot et RMC Sport

Après avoir acheté 8 matchs sur 10 par journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, Téléfoot muscle donc son offre pour son lancement avec les deux Coupes d’Europe pour la saison prochaine. Car sur le prochain cycle (2021-2024), c’est Canal+ et beIN SPORTS qui se partageront à nouveau les compétition européennes.

« Téléfoot diffusera les deux meilleures affiches de chaque journée de Champions League, les mardis et mercredis soirs, sur sa chaîne principale ainsi que le reste des autres rencontres sur ses canaux bonus, TELEFOOT STADIUM. Téléfoot diffusera également les meilleures affiches d’Europa League le jeudi soir sur sa chaîne principale et ses canaux bonus » précise Médiapro dans son communiqué. « Téléfoot proposera par ailleurs une offre étoffée de magazines avec notamment une grande émission d’après-match avec les temps forts de toutes les rencontres de chaque journée. Enfin, Téléfoot diffusera la finale de chaque compétition ainsi que la Super Coupe entre les vainqueurs de la Champions League et de l’Europa League. Les abonnés auront ainsi accès à une offre unique encore plus riche pour 25,90€ par mois. »

La chaîne Téléfoot disponible pour les abonnés du groupe SFR

A partir du mois d’août et la reprise de la Ligue 1 et Ligue 2, Téléfoot sera proposée à tous les abonnés du groupe SFR. « L’opérateur a prévu de maximiser le nombre d’abonnés à la chaîne et d’en assurer la plus large exposition possible. Ce partenariat avec un FAI majeur permet ainsi à TELEFOOT d’asseoir son lancement et sa présence sur les box tout en sécurisant ses recettes de distribution ».

Alors que l’opérateur Free fait son entrée sur le marché des droits du football français avec une offre de near-live (quasi direct), SFR compte bien montrer à son adversaire qu’il sera également présent sur le terrain du foot hexagonal.

« TELEFOOT prend désormais une nouvelle dimension à travers cet accord stratégique avec SFR. Ce partenariat entre un acteur français incontournable des télécoms et notre groupe donne le top départ de notre lancement. TELEFOOT se positionne véritablement comme LA nouvelle destination des fans de football en permettant enfin d’avoir accès au meilleur du foot sur une seule et même chaîne » commentent Jaume Roures, Associé-Fondateur du Groupe MEDIAPRO et Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France.

La rentrée s’annonce sportive entre les distributeurs potentiels (Groupe Canal+, Orange, Free, Bouygues, Facebook,…) de la nouvelle chaîne Téléfoot.