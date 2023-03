Pour célébrer le basket, la musique et la culture urbaine, la Turkish Airlines Euroleague a organisé un événement spécial à Paris vendredi dernier. Retour sur le « EUROLEAGUE OFF COURT : IN THE AIR ».

À l’Atelier Basfroi dans le XIe arrondissement de Paris, l’Euroleague s’est installée, non pas pour un match de basket, mais pour créer un lieu rendant hommage au sport, à la culture urbaine, à la musique et à la mode streetwear. Au programme, streetball, concours de dunk et musique pour créer un show à l’américaine ou plutôt à l’européenne.

Quelque 300 participants ont pu profiter d’un décor au « thème céleste » décidé par Turkish Airlines. Des générateurs de nuages ont ainsi été installés pour donner l’impression aux dunkers qu’ils jouaient dans les airs. Foot Locker et adidas ont équipé 60 influenceurs avec la toute nouvelle collection Chapter 1 d’adidas. Les joueurs portaient eux la nouvelle chaussure Harden vol.7, issu de la collaboration entre la marque et James Harden.

Une compétition de 2×2 a vu l’équipe dirigée par la jeune basketteuse de l’université de New Hampshire Helena Delaruelle remporter le tournoi. Le créateur de contenu Rookicks était également de la partie. Alors que Yohan Lamay, dunkeur professionnel, a été sacré « G.O.A.T » du concours de dunk.

Chaque invité est reparti avec un bon d’achat d’une valeur de 500€ chez Foot Locker. Les tiktokeurs SuperboumJ ou même Etiene ainsi que l’influenceur italien Ludovico Aldasio, mais aussi l’actuel directeur sportif du Paris Basketball Amara Sy étaient tous présent pour l’occasion. Un événement similaire à la NBA House installée à Paris le temps de la NBA Paris Game en janvier dernier.

