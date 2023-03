Focus sur le « Cupra Padel Point Tour » organisé par l’agence évènementielle Welldone

Pour la seconde année consécutive, le site e-commerce Padel-Point, petit-frère de Tennis-Point, organise un tournoi national amateur de padel dans 15 villes françaises.

Avec le soutien du constructeur automobile Cupra très impliqué dans le padel, l’évènement baptisé « Cupra Padel-Point Tour 2023 » espère attirer plusieurs milliers de joueurs et spectateurs sur les différentes dates avant le Master prévu le 18 novembre à Toulouse.

Un évènement organisé par l’agence évènementielle « Welldone Cie ». « L’équipe Welldone s’occupe de tout : l’installation, la désinstallation mais surtout sur place, toutes les animations et les contacts avec les joueurs » nous explique Alice De Caunes, Chef de projet du Cupra Padel-Point Tour au sein de l’agence Welldone.

« Welldone Cie est une agence événementielle qui a été créée en 2021. Nous sommes spécialisés dans le sport, et plus particulièrement dans le tennis, le padel et le golf. Toutefois, cela fait plus de 15 ans que Franck Lemousse, CEO, travaille dans ce domaine, au sein de sa société PLAYER’S GROUP, holding de Welldone. Nos clients principaux sont Padel-Point, Tennis-Point, Cupra et Fuse. »

« C’est une chance pour nous, avec Welldone, d’être au début de cette « explosion » du padel et de pouvoir proposer un événement comme on le fait »

Alors que la pratique du padel explose en France depuis quelques années maintenant, l’agence compte bien capitaliser sur cet évènement pour promouvoir encore plus ce sport. « Nous avons une académie sportive (Player’s academy) qui est implantée au club Les Pyramides depuis quelques années et nous pouvons donc observer l’explosion du Padel ces derniers temps. Ce sport connaît un engouement phénoménal, auprès de toutes les générations ! C’est une chance pour nous, avec Welldone, d’être au début de cette « explosion » du Padel et de pouvoir proposer un événement comme on le fait. Ce sport ne va pas s’arrêter là, avec le nombre de licenciés qui augmente de jour en jour et l’arrivée des médias autour du Padel, nous sommes au début d’une nouvelle ère » ajoute Alice De Caunes. « Le Cupra Padel-Point Tour est un événement pour les amateurs, mais le but est qu’ils se sentent comme des pros ! En effet, tout ce que nous proposons autour des tournois et tout le branding qu’on installe dans les clubs rendent cet événement unique. L’idée de ce tour est vraiment de promouvoir le Padel à travers toute la France et de créer une vraie « communauté Padel » ».

Outre Cupra et Padel-Point, les principaux partenaires sont Babolat, Vitaminwell, Grany, La Mariole ou encore UPS.

Lors de chaque étape (3 catégories de tournois sur une journée – 35€ par joueur), de nombreuses animations sont ainsi proposées aux joueurs et spectateurs. Cupra active ainsi son partenariat en installant sur place une voiture imitation F1 avec un concours sur le jeu Trackmania. Dans un véritable véhicule Cupra cette fois, les visiteurs doivent également deviner le nombre de balles placées dans un coffre.

