L’EuroLeague accélère son offre de réalité virtuelle et une expérience « courtside » avec YBVR

Dans le cadre du partenariat qui lie la Turkish Airlines EuroLeague à la société YVBR, il est désormais possible de suivre certains matchs de la saison régulière en réalité virtuelle.

Le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone la semaine dernière a inauguré cette nouvelle offre déjà testée pour le Final 4 en 2021 et 2022.

« Offrir de nouvelles expériences », tel est l’objectif de la Turkish Airlines EuroLeague. Et pour cela, quoi de mieux que la VR (virtual reality) ? C’est donc le pari que la ligue de basket européenne a tenté lors du Classico du 26 janvier dernier remporté par le Real face au Barça.

Le principe est simple, les fans regardent le match comme s’il était assis au bord du parquet (courtside). Les caméras à 180 et 360 degrés, leur permettent non seulement de voir le match, mais aussi de changer de point de vue et de ressentir l’ambiance de la salle. Les spectateurs pourront ainsi interagir en direct comme s’ils étaient sur place.

Pour ceux qui suivront les rencontres depuis XTADIUM (application de VR disponible sur le Meta Quest Store), il est également possible d’obtenir des statistiques en temps réel pour pousser l’expérience au maximum. Pour être plus précis, Meta Quest, anciennement « Oculus VR », est une société américaine spécialisée dans la réalité virtuelle et que Facebook a racheté en 2014 pour 2 milliards de dollars.

Comme en NBA

Il y a quelques jours, la NBA a également fait l’actualité grâce à la VR. La ligue américaine a annoncé la prolongation de son contrat avec le groupe Meta, tiens donc, ce qui permettra ainsi aux fans continuer à suivre des matchs NBA en réalité virtuelle.

« Nous recherchons constamment à améliorer l’expérience que nous offrons à nos fans, et la technologie ouvre d’énormes opportunités pour le faire » explique Alex Ferrer Kristjansson, directeur marketing et de la communication de l’Euroligue. « Leur technologie (YVBR) est formidable, et cela vous permet vraiment de vous sentir comme si vous étiez sur le terrain, touchant presque les athlètes. »

Cette option sera disponible « dans tous les abonnements EuroLeagueTV pour tous les pays où le service est opérationnel », précise les organisateurs ainsi que sur XTADIUM.

