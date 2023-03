Cette semaine, le Groupe Oreca a annoncé avoir remporté l’appel d’offres concernant l’organisation de deux évènements majeurs de basket 3×3 en France.

Dans le détail, Oreca Events devient promoteur des Masters FIBA 3×3 World Tour en France jusqu’en 2026. Du 29 juin au 1er juillet, le Palais des Sports de Marseille accueillera deux plateaux sportifs (hommes et femmes).

Comme nous le précise Raphaël de Chaunac, Vice-Président du Groupe Oreca, c’est l’ADN du groupe qui a certainement fait penché la balance. « 100% tourné sur le sport depuis ses origines, et spécialiste de l’organisation d’events sportifs, notre expertise colle avec les attentes de la mise en place de ce tournoi ».

« Nous avons l’habitude de ce qui transcende le public et l’implique au maximum »

« De par nos nombreuses expériences d’organisations d’événements autour des compétitions automobiles comme les Hospitalités, les Fan Zones… nous avons l’habitude de ce qui transcende le public et l’implique au maximum. De plus, nous sommes de la région et connaissons bien les lieux, les habitants… » ajoute Raphaël de Chaunac.

Pendant 3 jours, l’évènement espère attirer entre 6 000 et 8 000 spectateurs qui viendront voir les 100 meilleurs joueurs qui prendront part à ce tournoi qualificatif pour les JO de Paris 2024. L’occasion bien évidemment de participer également à une grande fête du basket avec de nombreuses animations en extérieur.

Un tournoi organisé avec le soutien de la Ville de Marseille, sous l’égide de la FIBA et de la FFBB. En plus de l’organisation de l’événement, Oreca Events accompagnera la médiatisation des Masters tant au niveau de la diffusion TV que des partenariats. L’agence XiX Consulting sera en charge de la commercialisation exclusive de cet event.

