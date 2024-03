Marine Lorphelin, ambassadrice de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

La Miss France 2013 devient l’ambassadrice de la FFEPGV et va promouvoir « l’activité physique, le sport-santé et le bien-être sous toutes ses formes ».

En marge de son nouveau statut auprès de la FFEPGV, Marine Lorphelin partagera du contenu sur ses réseaux sociaux « sur le Sport-Santé et le bien-être » pour aider la 1ère fédération sportive non-compétitive en France dans sa communication. La médecin sera aussi présente sur les deux événements organisés par la fédération : le 14e Baromètre Sport-Santé, le 25 avril, et la Quinzaine du Sport-Santé Bien-Être 2024, le 25 mai et 8 juin.

