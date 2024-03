Biofreeze, nouveau fournisseur officiel du Tour de France

Le Tour de France et le Tour de France femmes comptent désormais Biofreeze parmi leurs fournisseurs officiels pour les 3 prochaines saisons.

Marque du laboratoire pharmaceutique Reckitt Benckiser Healthcare France, Biofreeze soulage les douleurs musculaires et articulaires par le froid. Et pour faire profiter aussi bien les coureurs que les suiveurs du Tour, Biofreeze fera partie de la caravane et fera partager ses produits au public. Ce partenariat de 3 ans s’inscrit dans des valeurs communes de Biofreeze et du Tour de France que sont « la motivation et la détermination, le partage, et surtout le plaisir ».

