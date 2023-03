Sport Unlimitech et la CCI Paris-Ile-de-France organisent le forum « Sport Unlimitech To Perf » à Paris (29 juin-1er juillet)

Ce matin, Sport Unlimitech et la CCI Paris-Ile-de-France ont annoncé l’organisation d’un évènement dédié au sport et à la tech avec « Sport Unlimitech To Perf ».

Pendant 3 jours (29 juin-1er juillet), le centre sportif Emile Anthoine situé à proximité de la Tour Eiffel accueillera 120 intervenants et 20 tables rondes. Le « Sport Unlimitech To Perf » vise une fréquentation de 10 000 visiteurs.

Après plusieurs déclinaisons en région, (Lyon, Nice, Lille,…), Sport Unlimitech présidé par Frédéric Michalak devrait donc prendre une nouvelle dimension avec un forum de grande ampleur qui visera à rassembler les différents acteurs du sport (santé, performance, entertainment, impact, para-sport, e-sport,…).

« La filière Sport en France représente 448 000 emplois dont 333 000 salariés travaillant dans les entreprises répertoriées et 115 000 employés dans les nombreuses associations sportives » rappelle Dominique Restino, président CCI Paris Ile-de-France, dans un communiqué. « La CCI est un acteur incontournable qui agit au-delà des actions en faveur du sport, de l’environnement et de l’emploi. Nous mettons l’accent sur la préparation des PME au marché du Grand Paris et des JOP 2024. Notre rôle est de permettre à la région Ile-de-France de renforcer la visibilité de l’offre francilienne à l’étranger et de contribuer ainsi à la vitalité de la filière. »

« Sport Unlimitech et la CCI Paris-Ile-de-France sont fiers de s’associer dans la création de Sport Unlimitech To Perf, le rendez-vous de l’été qui réunira les talents et les entreprises pour offrir des opportunités concrètes de business, animer les écosystèmes et consolider la filière SportTech française. » ajoute Frédéric Michalak, président Sport Unlimitech.

[ Conférence de Lancement ] ✨ Conférence de lancement de SPORT UNLIMITECH TO PERF Cette conférence se fera en présence de Dominique Restino, Président de la @CCI_Paris_IdF , @michalakfred Président de @SportUnlimitech et @PierreRabadan adjoint au sport à la Maire de Paris ! pic.twitter.com/ZNv89wYVy7 — Sport Unlimitech (@SportUnlimitech) March 24, 2023

A lire aussi