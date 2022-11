Les plus de 800 joueurs de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 pèseraient 15 milliards d’euros de valeur marchande

Selon une étude de l’Observatoire du football CIES, les quelques 831 joueurs qui seront présents au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 ont une valeur de transfert estimée à 15 milliards d’euros.

L’Angleterre, le Brésil et la France forment le podium des sélections dont le contingent est le mieux valorisé sur le marché des transferts.

Si on en croit cette étude, c’est le joueur anglais du Borussia Dortmund Jude Bellingham qui a actuellement la valeur marchande la plus élevé avec 202 millions d’euros.

Derrière l’Angleterre qui affiche un effectif à 1,499 milliard d’euros, le Brésil prend la seconde place une valeur marchande de 1,455 milliard d’euros. Vinicius Jr serait le joueur actuel le plus cher de la Seleçao avec une estimation de sa valeur à à 201 millions d’euros. Le podium est complété par la France avec une valeur d’effectif de 1,337 milliard d’euros et c’est évidemment Mbappé à 185 millions d’euros qui est le joueur le plus cher. Précisons que ces chiffres et les effectifs pris en compte ont été arrêtés au lundi 14 novembre 2022.

On notera que le Costa Rica est la nation avec le total le plus faible avec 23 millions d’euros, juste devant le Qatar qui détient un effectif valorisé à 29 millions d’euros.

À lire aussi