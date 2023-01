Intersport continue l’aventure avec la Fédération Française de Tennis

Partenaires depuis 2019, la FFT et Intersport ont prolongé leur collaboration de 3 ans. Les deux partis sont désormais liés jusqu’en 2025.

En marge de ce renouvellement de contrat (2023-2025) officialisé en ce début d’année, Intersport continuera de proposer des offres exclusives aux licenciés de la FFT. Tout au long de l’année, une réduction sera mise en place pour les balles Wilson ainsi que sur la gamme tennis printemps 2023. Des nouveautés seront d’ailleurs ajoutées à cette collection.

En plus de cela, la FFT accompagnera Intersport pour les journées « portes ouvertes » de la prochaine rentrée sportive. À cette occasion, le public découvrira le tennis, le tennis-fauteuil, mais aussi le padel et le beach tennis à travers les clubs agréée FFT en France.

« Le tennis est un sport majeur et historique chez Intersport, la reconduction de ce partenariat était évidente et renforce notre ancrage sur les sports de raquettes » explique Guillaume Payen, Directeur marketing, communication et marque Intersport France, dans un communiqué. « Nous avons à cœur de soutenir le développement de la pratique en proposant des offres exclusives aux licenciés afin qu’ils puissent s’équiper avec leurs marques préférées, au meilleur prix. Nous accompagnons aujourd’hui plus de 1 000 clubs amateurs partout en France et nos points de vente sont de vrais lieux de rencontre entre les pratiquants et nos experts Intersport ».

