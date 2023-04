Merchandising – Fanatics devient le gestionnaire des boutiques FFF jusqu’en 2028

Hier, Fanatics et la Fédération française de Football ont officialisé la signature d’un accord portant sur le merchandising.

Dans le détail, la société américaine Fanatics, valorisée à plus de 31 milliards de dollars, devient l’unique opérateur retail concernant la vente des produits dérivés sous licence FFF. Fanatics devient l’unique gestionnaire de la boutique en ligne et assurera aussi l’exploitation de la boutique physique, située au 85 Boulevard de Grenelle à Paris. Un point de vente inauguré en 2012.

La collaboration entre la FFF et Fanatics débutera à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde Féminine 2023 et se poursuivra jusqu’à l’UEFA Euro 2028. Sur ces segments, Fanatics succède ainsi à Panini comme nous le précise la FFF.

« C’est un élément fort de la stratégie de développement FFF vers l’international » – François Vasseur

Notons qu’une nouvelle boutique en ligne de la Fédération Française de Football sera lancée cet été. « Depuis de nombreuses années, l’Equipe de France fait partie des nations les plus en vue dans le monde du football. C’est un grand plaisir pour nous de pouvoir travailler avec la FFF, au service de leurs fans » explique Matthew Primack, Vice-Président de Fanatics, dans un communiqué. « Nous sommes très heureux de ce partenariat et souhaitons offrir aux supporters des Bleu(e)s une expérience shopping exceptionnelle et un large choix de produits sous licence, via la boutique physique ou en ligne »

« Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat avec Fanatics, leader du e-commerce sportif, et de pouvoir proposer à nos supporters et supportrices les meilleurs produits partout dans le monde. C’est un élément fort de la stratégie de développement FFF vers l’international, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026 » ajoute François Vasseur, Directeur Marketing et Développement Economique à la FFF.

