ALL (Accor) nouveau « Supporter Officiel » de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

A 5 mois du début de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, les organisateurs accueillent un nouveau « Supporter Officiel » avec ALL – Accor Live Limitless.

Dans le cadre de ce partenariat avec l’évènement planétaire, la plateforme de réservation et programme de fidélité du groupe Accor cherchera évidemment à travailler sa notoriété et démontrer les avantages offerts par ALL. Aujourd’hui, Accor possède environ 1 600 hôtels. Reste à savoir si ALL misera en parallèle sur un visage rugby pour incarner ce partenariat avec France 2023.

Bien évidemment, en tant que supporter officiel, ALL devrait pouvoir proposer quelques expériences exclusives autour de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. « Conformément à la promesse de ALL de proposer les meilleures récompenses et de créer les souvenirs de toute une vie, les membres du programme pourront vivre le tournoi et leur passion pour le rugby en utilisant leurs points sur le site limitlessexperiences.accor.com. Comme toujours, les membres bénéficieront des meilleurs tarifs sur tous les hôtels Accor en réservant directement sur ALL.com. »

« La filiale d’Accor, ResaEvents, étant déjà la centrale de réservation hôtelière officielle de la compétition, ce nouveau partenariat vient appuyer le soutien et la passion des membres ALL pour les plus grands événements sportifs : Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Paris Saint-Germain Football Club, Roland-Garros, équipe de France de SailGP, ou encore l’enceinte Accor Stadium de Sydney, qui accueille régulièrement des rencontres de haut niveau, notamment les matchs internationaux de l’équipe de rugby d’Australie. »

Au rang de « supporter officiel », ALL rejoint Aramis Rugby, Casino, France Pare-Brise, Koesio, PPA Business School, Sage et Volvic.

