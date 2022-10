Mexico 1986 – Le ballon touché par « la main de Dieu » (Maradona) mis aux enchères par son propriétaire, l’arbitre du match Argentine – Angleterre

Le ballon avec lequel Diego Maradona a marqué de la main lors du quart de finale de la Coupe du Monde 1986 va être mis en vente. Quelle meilleure destination que l’Angleterre pour organiser ces enchères en novembre prochain.

1986, quart de finale de Coupe du Monde, l’Argentine emmené par son capitaine Diego Maradona élimine l’Angleterre. À la 51e minute, El Pibe de Oro va marquer un but devenu légendaire « un peu de la tête, un peu de la main de Dieu » dira-t-il. Ce ballon, qui a rebondi sur le poing gauche du génie argentin et qui a fini dans le but anglais, va être mis aux enchères à Londres le 16 novembre prochain.

La maison de vente Graham Budd Auctions va organiser cette enchère et s’attend à un prix de vente pharaonique. Entre 2,5 et 3 millions de livres Sterling (soit entre 2,8 et 3,4 millions d’euros). Ce sera un « lot extrêmement populaire au moment où il sera mis aux enchères », à déclaré, dans un communiqué, Graham Budd, dirigeant de la maison de vente.

Un ballon mis en vente par… l’arbitre du match

Pour son propriétaire, le Tunisien Ali Bin Nasser, l’arbitre du match, « C’est sans doute le bon moment pour le partager avec le monde ».

En mai dernier, Maradona avait déjà ébloui des enchères lors de la vente du maillot qu’il portait pendant ce match légendaire. Le prix ? 9,3 millions de dollars. Un record depuis battu par la vente d’un maillot de basket porté par Michael Jordan, pour 10,1 millions de dollars, le 15 septembre comme le précise l’AFP.

À lire aussi :