Le clasico Real Madrid – FC Barcelone célébré pendant 24h sur Twitch

À l’occasion du 252e clasico de l’histoire ce dimanche, Gol Play organise un live spécial sur Twitch. 24h de direct pour analyser, débattre et commenter les dernières infos du match le plus regardé du monde.

Gol Play, la chaîne de sport espagnol gratuite de Mediapro, va diffuser un live exceptionnel sur Twitch pour célébrer le clasico entre le Real et le Barça.

24h d’avant match du samedi au dimanche, avec de nombreux invités pour analyser la rencontre. Cette initiative renforce la volonté de Gol Play et Mediapro à créer des contenus adaptés à un nouvel écosystème numérique. La marque veut offrir à un nouveau public une façon de participer et d’interagir aux plus grands événements de sports au monde.

