Basketball – Nike tease l’éventuel nouveau logo signature « Alien » de Victor Wembanyama à l’occasion de l’éclipse solaire totale

Hier, l’Amérique du Nord a pu profiter d’une éclipse solaire totale solaire. A cette occasion, Nike a dévoilé une vidéo « énigmatique » tournée au sud du Texas, là où se trouve la ville de San Antonio.

Pour l’équipementier américain, « l’éclipse totale a commencé » et fait apparaitre un logo alien swoosh dans un champ.

Bien évidemment, vous aurez fait le rapprochement avec un certain Victor Wembanyama, rookie NBA surnommé Alien par LeBron James et évoluant aux Spurs.

Tout laisse donc à penser que Nike vient de dévoiler le logo signature de Wembanyama chez Nike, son équipementier.

Sur Twitter, la vidéo partagée par le compte Nike Basketball a enregistré plus de 10 millions de vues en quelques heures. Sur Instagram, le post a généré plus de 100 000 likes.

The total eclipse has just begun. 🌕🌖🌗🌘🌑 pic.twitter.com/ihGr5mFzai

— Nike Basketball (@nikebasketball) April 8, 2024