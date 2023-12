MLS : 587 millions de dollars de revenus sponsoring pour les 29 franchises sur la saison 2023

Alors que la finale de Major League Soccer (MLS) se joue ce samedi entre LAFC et Colombus Crew, l’heure est au bilan « business » de cette saison 2023.

Selon la société spécialisée SponsorUnited, les 29 équipes de MLS ont cumulé 587 millions de dollars en revenus sponsoring. Un chiffre qui serait en augmentation de 15% par rapport à 2022. En moyenne, une franchise de MLS engrangerait ainsi 20 millions de dollars en sponsoring.

« L’augmentation des revenus sponsoring des équipes de la MLS à plus d’un demi-milliard de dollars est un témoignage remarquable de l’importance croissante de la ligue et de sa capacité à tirer parti de l’enthousiasme suscité par la Coupe du Monde, de la puissance de Messi et du partenariat avec Apple », explique Bob Lynch, fondateur de SponsorUnited, dans un communiqué. « De plus, il est important de se rappeler que l’investissement de la ligue dans l’expansion agressive des clubs (9 nouvelles franchises en 7 ans) a été essentiel pour stimuler l’engagement des fans et la croissance des revenus. Ces facteurs soulignent l’influence croissante de la MLS dans le paysage sportif mondial »

