Le PSG Judo signe le premier contrat sponsoring de son histoire avec Qatar Airways

La section Judo du PSG vient d’officialiser la signature de son premier partenariat avec Qatar Airways jusqu’au 30 septembre 2024.

Partenaire du Paris Saint-Germain depuis 2020 et sponsor maillot depuis 2022, Qatar Airways renforce ainsi son lien avec le club en devenant premier partenaire de l’histoire du PSG Judo.

Le logo de Qatar Airways sera dorénavant affiché sur le kimono des judokas pendant les entraînements mais aussi lors des compétitions nationales et européennes de la saison 2023/2024. Une visibilité qui est en place depuis quelques jours.

« En figurant au plus près de nos athlètes, Qatar Airways démontre sa grande implication dans le sport de manière générale et son soutien à des judokas engagés dans l’une des plus grandes années de leur carrière à l’approche de la Ligue des Champions et de l’échéance olympique à Paris. » commente Djamel Bouras, Président du Paris Saint-Germain Judo, dans un communiqué.

Le club annonce également l’arrivée de futures campagnes digitales et expériences conceptuelles pour les fans du club et clients de la compagnie.

La première sur d’ailleurs lieu le 9 décembre, lors de la Ligue des champions à Belgrade en Serbie. Des invités vivront les coulisses de la compétition au contact des judokas. Plus tard dans l’année, des fans auront l’occasion de rencontrer Teddy Riner et ses coéquipiers avant le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024.

