NBA Finals 2022 : ESPN sur les lunettes de protection qui seront portées pour les célébrations dans le vestiaire

En attendant de savoir qui remportera le titre de Champions NBA 2022 entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics, tout est prêts en coulisse pour les célébrations des joueurs.

Pour les célébrations du titre dans les vestiaires, le diffuseur ESPN s’est associé à la NBA pour la création des « masques de ski » qui seront portés par les joueurs lors de la traditionnelle « Champagne Shower ».

Des lunettes de protection baptisées « Victory Goggles », noir et doré, qui seront marquées des logos NBA 75 et ESPN associés ensemble. Dans le détail, cette campagne a été imaginée par l’agence Arts & Letters Creative Co et développé par Matador Project avec la plateforme NTWRK.

« Pour la saison du 75ème anniversaire de la NBA, nous souhaitions élever notre partenariat au niveau supérieur avec la ligue » explique Emeka Ofodile, vice-présidente sports marketing chez ESPN. Une initiative qui ne devrait pas passer inaperçue.

https://www.youtube.com/shorts/BfJ-5hHVinE

Côté Champagne, les joueurs célébreront de nouveau le titre de Champions avec Moët & Chandon, le Champagne Officiel de la NBA.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

En attendant de connaître l’identité du vainqueur des finales entre les Warriors et les Celtics, les fans sont invités à réaliser le cocktail des NBA Finals suggéré par la marque.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.