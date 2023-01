NFL – Captain Morgan récompense les fans de l’année avec des statues géantes (Fan of the Year)

Pendant tout le mois de décembre Captain Morgan, sponsor officiel de la National Football League, a fait construire des statues pour récompenser les « Fans de l’année » de chaque franchise.

On a souvent l’habitude de voir des statues pour honorer de grands joueur ou des coach légendaires. Cette fois-ci, ces constructions rendent hommage à d’autres acteurs du sport, les fans. La marque de rhum originaire de Jamaïque a tenu à récompenser les supporters « qui pimentent vraiment le jeu par leur amour et leur passion pour leurs équipes ».

Ainsi, 32 fans (un par équipe) ont été sélectionnés par les franchises après une phase d’inscription. Ces 32 « super fans » sont désormais en course pour le titre de « Fan of The Year », un titre qui sera désigné après un vote en ligne ouvert jusqu’au 8 février 2023. Les 32 « fans » seront invités au Super Bowl 2023 (12 février) et le vainqueur du vote sera mis à l’honneur lors de la soirée « NFL Honors » qui aura lieu le 9 février.

Quand on parle de statues, on ne parle pas de petits bustes en bronze. Ce sont des statues « plus grandes que nature ». Ces dernières semaines, Captain Morgan, Partenaire Officiel de la NFL, a parcouru le pays pour dévoiler les différentes statues à l’effigie des supporters. Voici par exemple celle de Jeff Bloom, Fan des Giants de New-York.

Certaines statues ont été révélées le jour de match de l’équipe du fan avec en parallèle des animations comme des ateliers dégustation de cocktails signés Captain Morgan, « Presenting Sponsor » du dispositif Fan of the Year.

Congrats to Jeff Bloom! Our 2022 Fan of the Year 🎉 @CaptainMorganUS #NFLFanOfTheYear pic.twitter.com/g4dQiwWeBv

Un dispositif « Fan Of The Year », lancé en 2020-2021 par la NFL, qui permet évidemment aux franchises et à la NFL de créer de nombreux contenus spécifiques et de partager les histoires de chaque supporter.

Custom gear. Tons of collectibles. Military vet. Community advocate. James Wright is perfectly SUITED to be our #DallasCowboys Fan of the Year! #CowboysNation : go pick James to win the league-wide competition for 2022! VOTE HERE: https://t.co/PfmvaVai75 @NFL | @CaptainMorganUS pic.twitter.com/aRr8qpxx95

He’s 21-year military veteran whose fandom goes beyond football and that’s why he is nominated for the NFL Fan of the Year!

Even while serving overseas, Michael Torto NEVER missed a @nyjets game.

Jim Zimmerman is the #Steelers Fan of the Year and will be leading the Towel Twirl on Sunday. Vote for him to win @NFL Fan of the Year: https://t.co/BqgVDo8Wy4

