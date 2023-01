Trophées UJSF 2022 – L’Union des Journalistes de Sport en France récompense les Champions et Championnes de l’année

Pour la première édition des trophées UJSF, les journalistes ont récompensé les meilleurs sportifs français de l’année avec en-tête d’affiche Karim Benzema et Caroline Garcia.

C’est la première fois que l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF) récompensait les meilleurs athlètes de l’année. En 2022, les 3 000 journalistes de l’UJSF ont tranché. C’est Karim Benzema et Caroline Garcia qui ont remporté le titre de « Champion » et « Championne » de l’année. Le vote s’est déroulé entre le 24 novembre et le 31 décembre 2022.

Cette année, l’attaquant du Real Madrid s’est notamment illustré en remportant la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Kylian Mbappé a termine à la deuxième place de ce classement après notamment sa haute performance en finale de la Coupe du Monde 2022.

Caroline Garcia s’est, quant à elle, hissée à la 4e place du classement WTA. La joueuse de tennis a notamment remporté le Masters de fin d’année. Elle avait également atteint les demi-finales de l’US Open quelques mois plus tôt.

Carton plein également pour le XV de France qui est élu « Équipe de l’année » et dont le coach Fabien Galthié a été récompensé du titre d’ « Entraîneur de l’année ». Des récompenses qui aurait pu changer en cas de sacre mondial des Bleus au Qatar. En effet, l’équipe de France ainsi que Didier Deschamps ont chacun terminé à la seconde place de leur catégorie respective.

Pour « l’espoir de l’année » et sans véritable surprise, c’est Victor Wembanyama qui a été élu. Le jeune basketteur affole déjà la NBA sans même évoluer dans la célèbre ligue américaine. Le skieur Arthur Bauchet à lui dominé la catégorie « Champion handisport de l’année ».

