NFT – La NBA débarque sur la plateforme Sorare dès cet automne

Après le football ou encore le baseball, le jeu de fantasy Sorare annonce le lancement d’un jeu de basketball free-to-play en partenariat avec la NBA et le syndicat des joueurs.

A partir de cet automne, les utilisateurs de Sorare pourront donc acquérir des cartes numériques (NFT) à l’effigie des joueurs NBA et gagner des points en fonction de leurs performances réelles et participer à des compétitions de fantasy basketball. « Dans le cadre de ce partenariat, Sorare disposera des droits d’utiliser les logos officiels de la ligue, des équipes et des joueurs de la NBA sur ses produits » précise le communiqué.

Les utilisateurs de Sorare (2 millions actifs) pourront donc collectionner et jouer avec des cartes des stars NBA comme LeBron James, Steph Curry, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic,…

Sur Sorare, les cartes NFTs peuvent être mises en vente au prix de marché permettant ainsi d’éventuelles plus-values.

« Notre partenariat avec Sorare offrira aux fans de la NBA une toute nouvelle façon d’interagir avec nos équipes et nos joueurs », déclare Adam Silver, commissaire de la NBA, dans un communiqué. « Nous voyons en Sorare et son expérience de jeu unique, des opportunités significatives pour élargir notre communauté de fans et développer le basketball dans le monde entier ».

Pour rappel, Sorare est financée par de nombreux groupes d’investisseurs dont Benchmark, Accel, Softbank ainsi que des sportifs tels que Kylian Mbappé, Serena Williams ou encore Rudy Gobert.

« Le basketball est l’un des sports les plus populaires au monde et nous sommes ravis, grâce à ce partenariat, de renforcer les liens entre les fans et leurs équipes et joueurs préférés », ajoute Nicolas Julia, co-fondateur et CEO de Sorare. « Ce partenariat repose sur des valeurs communes. Offrir aux fans les meilleures expériences de divertissement sportif en endossant le costume de General Manager de leur propre équipe prolongeant ainsi la passion hors des terrains. Il est ce véritable pont entre monde physique et digital assurant le lien entre équipes, joueurs et fans, en dehors des stades. ».

A lire aussi