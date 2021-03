NHL – Crypto.com nouveau partenaire des Canadiens de Montréal

Cette semaine, la plateforme de trading de cryptomonnaies Crypto.com a annoncé la signature d’un contrat de partenariat avec les Canadiens de Montréal.

Dans le cadre de cet accord, Crypto.com va notamment s’afficher sur la glace du Centre Bell, l’antre de la franchise québécoise de NHL.

« Le Canada est un marché en plein essor concernant la cryptomonnaie » précise Steven Kalifowitz, directeur marketing de Crypto.com, dans un communiqué. « Lorsque nous avons eu l’opportunité de soutenir l’équipe de hockey la plus ancienne et la plus performante de l’histoire, nous ne pouvions pas la laisser passer ».

Pour rappel, le site spécialisé s’est également associé à la nouvelle écurie de Formule 1 Aston Martin Cognizant.