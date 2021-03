Tecnifibre reprend la distribution des produits sport performance tennis et golf de Lacoste

Hier, Tecnifibre a annoncé récupérer la distribution mondiale de la catégorie sport performance « tennis et golf » de Lacoste.

Appartenant au même groupe depuis 2017, Tecnifibre et Lacoste offrent un nouvel exemple des synergies nées de ce rapprochement. Aujourd’hui, Tecnifibre opère dans 70 pays et peut s’appuyer sur un vaste réseaux de distribution spécialisé.

« Cette nouvelle étape constitue une avancée majeure dans la collaboration entre Lacoste et Tecnifibre » précise Nicolas Préault, CEO Tecnifibre, dans un communiqué. « Elle doit permettre aux deux marques de continuer à se développer sur le segment du Sport Performance et aux joueurs de tennis et de golf de bénéficier d’une offre de produits complète et parfaitement adaptée à leurs besoins. »

Pour rappel, Lacoste et Tecnifibre (MF Brands Group) sont notamment partenaires de Daniil Medvedev, actuel numéro 2 mondial derrière Novak Djokovic, autre ambassadeur de la marque au croco. « L’expérience de Tecnifibre dans le domaine du sport performance viendra également en soutien aux expertises internes Lacoste, notamment sur le produit. Tecnifibre s’appuiera sur le savoir-faire des équipes retail et visual merchandising Lacoste pour développer la scénarisation de la marque au crocodile dans les réseaux de distribution Tecnifibre » ajoute le communiqué.