Nike donne sa version des faits sur la rupture de son contrat équipementier avec Neymar JR

Depuis moins d’un an, Neymar JR est un ambassadeur de Puma. Un contrat équipementier signé suite à la fin de contrat avec Nike, son partenaire depuis de nombreuses années.

Hier, le Wall Street Journal a annoncé que Nike s’est séparé de Neymar en raison des allégations d’agression sexuelle sur une employée de la marque au swoosh.

Selon un communiqué de Nike envoyé à l’AFP « Nike a mis fin à son partenariat avec le sportif parce qu’il a refusé de coopérer dans une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles formulées par une employée ». Une sortie médiatique de l’équipementier qui confirme l’information du Wall Street Journal. « L’enquête n’a pas été concluante », ajoute cependant Nike. « Aucun ensemble de faits n’a émergé qui nous permettrait de nous prononcer sur le fond de l’affaire. Il serait inapproprié pour Nike de faire une déclaration accusatrice sans être en mesure de fournir des faits à l’appui ».

Le Wall Street Journal ajoute que la porte-parole du joueur a précisé que « Neymar Jr. se défendra vigoureusement contre ces attaques sans fondement au cas où une quelconque allégation serait présentée, ce qui n’est pas arrivé jusqu’à présent. Il est très étrange qu’une affaire censée s’être produite en 2016, avec des allégations proférées par une employée de Nike, n’ait été révélée qu’à ce moment-là ». Lorsque Nike a prématurément rompu son contrat de sponsoring le liant au Brésilien fin août 2020, aucune raison n’avait été donnée ajoute le WSJ qui précise que selon ses informations, Nike et Neymar avaient encore un contrat de 8 ans en cours.

« Nike ne voulait plus de Neymar. Nike n’avait pas d’argent pour rompre le contrat. Nike demande à une fille d’inventer le harcèlement sexuel de Neymar. Après 5 ans, Nike complète la stratégie et raconte l’histoire » a déclaré sur son compte Instagram l’ancien agent de Neymar JR, Ribeiro Wagner. L’histoire est loin d’être terminée et devrait prendre de l’ampleur dans les heures à venir…

Nike split with soccer star Neymar last year after the company began investigating an allegation by an employee that he had sexually assaulted her, people familiar with the matter say. He denies the allegation. https://t.co/6pPDmRqu3f

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 28, 2021