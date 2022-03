Nomination : Sylvain Frénoi nouveau responsable communication, évènementiel et marketing du Montpellier Handball

Depuis quelques jours, le club du Montpellier Handball tient son nouveau responsable communication, évènementiel et marketing avec Sylvain Frénoi.

Après 10 années passées dans le club, Suzy De Monte a quitté ses fonctions à la fin du mois de janvier dernier.

« Mon arrivée s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation du club visant à préparer le Montpellier Handball à ses défis d’aujourd’hui et de demain » nous précise Sylvain Frénoi, fondateur de ON l’agence en 2013. « Le club est récemment devenu exploitant du FDI Stadium et développe fortement son activité événementielle hors handball sur ce site. Avec notamment la création du MHB Café (restauration toute la semaine) dans un nouvel espace réceptif « aux 2 étoiles » en référence aux 2 victoires en Champions League. »

« A plus long terme, un projet de grande salle est planifié à horizon 4 à 5 ans, avec une jauge de 5 à 6000 places afin de doter le club d’un nouvel outil de travail » ajoute Sylvain Frénoi. « C’est dans ce cadre que le club s’est réorganisé sur sa partie extra-sportive. Pour ce qui me concerne, je prend la tête d’un pôle composé du service marketing-communication, du service événementiel et exploitation stade, soit toute l’activité événementielle MHB mais aussi hors handball donc et du service billetterie. »