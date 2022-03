Olympique Lyonnais – Des trottinettes électriques (Dott) débarquent au Groupama Stadium et OL Vallée

La semaine dernière, l’Olympique Lyonnais a officialisé le lancement de son partenariat avec Dott à OL Vallée, lieu de vie de 50 hectares.

Dans le détail, la société spécialisée dans la micro-mobilité va mettre une quarantaine de trottinettes électriques et des vélos à disposition sur le site. Pour améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements, 2 kilomètres de piste « Dott Road » ont été marqués au sol, notamment au Groupama Stadium. Un partenariat signé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

« L’arrivée d’un service de trottinettes en libre-accès opéré par Dott, acteur référent du secteur conforte notre volonté de faire d’OL Vallée une destination accessible en modes doux 365 jours par an pour les usagers quotidiens du site et les nombreux visiteurs attendus sur nos infrastructures sportives et de loisirs. » explique Cyrille Groll, directeur du Développement d’OL Groupe, dans un communiqué.

Comme nous le précise Dott, le service n’est pas disponible en jour de match et de concert « pour l’instant ». L’hypothèse est en effet envisagée pour le futur et selon les matchs.

Concernant les tarifs, Dott propose ses trottinettes électriques à 0,29€/min et 0€ de déblocage. Pour accompagner le lancement du service au Groupama Stadium, un code promo « OLVALLEE » est mis en place et offrant à chaque nouvel utilisateur 2 trajets de 10 minutes offerts.

« Ce partenariat avec OL Vallée confirme notre engagement durable dans le Grand Lyon afin de proposer un service de mobilité responsable, utile et efficace. Nous sommes ravis de proposer nos véhicules aux visiteurs et aux usagers d’OL Vallée. Les trottinettes Dott seront un moyen sûr et doux de se déplacer sur le site pour tous. » ajoute Matthieu Faure, directeur marketing & communications de Dott.

Nos véhicules électriques en libre-service sont désormais disponibles au sein de l’@OLVallee 🛴 ⚽ On vous donne donc rendez-vous dès maintenant au @GroupamaStadium pour une balade en toute sécurité et liberté 🏟 🦁#UnlockYourCity #Dott #Lyon #micromobilité #Dott pic.twitter.com/2e7fC17Fqo — Dott France (@dott_fr) March 9, 2022

