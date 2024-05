Le dispositif de Prime Video pour Roland-Garros 2024

Pour ce Roland-Garros 2024, le tournoi du Grand Chelem entre dans un nouveau cycle de 4 ans concernant les droits TV en France.

Sur la période 2024-2027 et comme annoncé il y a un an, c’est le même duo « gratuit-payant » France Télévisions et Amazon Prime Video qui se partage les matchs, avec quelques modifications par rapport à la période précédente.

Dès cette édition, les matchs disputés sur le court Simonne-Mathieu seront dorénavant diffusés uniquement sur France Télévisions, de quoi offrir plus de lisibilité à l’offre et satisfaire le grand public.

De son côté, Prime Video obtient un match de soirée supplémentaire et diffusera en exclusivité 11 matchs en night session contre 10 auparavant, dont deux quarts de finale. Prime Video diffusera également les demi-finales et les finales avec France Télévisions.

Sur Prime Video, Roland-Garros débutera dès le dimanche 26 mai avec l’affiche du jour. Pour les 11 matchs de night session, l’horaire du début des rencontres est programmé à 20h30. La plateforme prendra l’antenne dès 19h30 avec Thibault Le Rol ou Clémentine Sarlat à la présentation pour une heure d’avant-match depuis les plateaux situés dans les allées et sur la terrasse du court Philippe-Chatrier. « Après le match, un débrief de 30 minutes conclura la journée, avec les analyses d’après-match des talents du studio et de la cabine des commentateurs » précise Prime Video dans son communiqué.

Quelle équipe de commentateurs et consultants ?

Pour cette édition 2024, les téléspectateurs de Prime Video retrouveront notamment Marion Bartoli, Tatiana Golovin, Fabrice Santoro, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Guy Forget dans les costumes de consultants.

Thibault Le Rol et Clémentine Sarlat seront donc les présentateurs principaux et seront accompagnés de Benoit Daniel. Aux commentaires, on retrouvera le duo Camille Pin et Frédéric Verdier.

Une option pour zapper les commentaires pendant le match

Avec l’option « stadium FX », il sera possible de suivre les matchs diffusés sur Prime Video sans commentaires afin de se plonger en immersion dans le match presque comme si vous y étiez.

Roland-Garros sur Prime Video, combien ça coûte ?

Pour suivre la programmation des matchs diffusés sur Prime Video et notamment les 11 matchs de soirée en exclusivité, il faudra être membre Prime (6,99 € par mois ou 69,90€ par an). Le bon plan pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, il existe une offre avec 30 jours d’essai gratuit…

Une communication « au ralenti » cette année ?

Diffuseur de Roland-Garros depuis 2021, Prime Video ne semble pas avoir dédié de nouvelle campagne de communication spécifique autour de cette programmation, contrairement aux 3 premières années où nous avions pu nous délecter de spots publicitaires d’envergures mettant en scène Stan Wawrinka et Martin Solveig en 2021, Gaël Monfils en 2022 et Jo-Wilfried Tsonga et Caroline Garcia en 2023.