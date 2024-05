Tennis – Qui sont les 22 sponsors de Roland-Garros 2024 ?

Pour cette édition 2024, le tournoi de Roland-Garros pourra une nouvelle fois compter sur le soutien de nombreux partenaires.

Dans les sources de revenus du Grand Chelem parisien, le sponsoring représentait ces dernières années environ 20%. Le second poste derrière les droits TV. Pour ce Roland-Garros 2024, la Fédération Française de Tennis table sur des revenus historiques. « L’objectif pour notre chiffre d’affaires 2024, c’est 338 millions d’euros, soit environ 10 millions de plus que l’année dernière. Les droits TV représentent 38% de notre CA, environ 20% pour les partenaires, 17% pour la billetterie et 17% pour l’hospitalité. » expliquait il y a quelques semaines Stéphane Morel, directeur général de la FFT.

Au total, Roland-Garros 2024 compte 22 partenaires en incluant les deux marques d’alcool Moët et Stella Artois qui ne peuvent pas se revendiquer comme sponsor, Loi Evin oblige.

Parrain Officiel : BNP Paribas

Partenaires Premium : Emirates, Lacoste, Renault, Rolex

Partenaires Officiels : ALL, Engie, Haier, Infosys, Mastercard, Perrier, Wilson

Fournisseurs Officiels : Adecco, Hesperide, Isdin, JCDecaux, Lavazza, Magnum, Moët Hennessy, Orange, Potel & Chabot, Stella Artois.

Au rayon des nouveaux partenaires, Roland-Garros accueille la crème solaire Isdin au rang de fournisseur officiel. Une marque qui compte notamment Carlos Alcaraz comme ambassadeur. Une marque qui sera notamment visible sur les courts en étant présent sur les porte-serviettes des joueurs.

Notons que certains sponsors comme Perrier vont retrouver une « seconde jeunesse » avec l’installation d’un nouveau mobilier (chaises arbitres, bancs des joueurs,…) sur les principaux courts pour cette édition 2024.

