Paris 2024 – Sanofi dévoile sa team d’athlètes et ambassadeurs

Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Sanofi a dévoilé aujourd’hui son équipe d’ambassadeurs composée de 14 athlètes et coachs du monde entier.

Comme nous le précise Sanofi, l’agence 17 Sport a contribué à la composition de la Team Sanofi. Le réseau IPG DXTRA Health accompagne également le leader français de la santé sur la mise en œuvre de son partenariat avec Paris 2024.

Pour accompagner la présentation de ses ambassadeurs, Sanofi a fait appel à l’agence Satellite My Love et au réalisateur Matthias Lebeer pour produire le film « Révéler le potentiel de chacun » tourné avec des salariés du groupe et deux athlètes de la Team Sanofi, Ellie Challis et Dany Dann.

« Notre partenariat avec Paris 2024 s’incarne à travers le dépassement de soi, la recherche de l’excellence, le courage et la détermination dont athlètes et scientifiques font preuve au quotidien. La composition de la Team Sanofi, qui comprend autant d’athlètes paralympiques que d’athlètes olympiques, montre notre engagement singulier auprès de Paris 2024″ nous précise Josep Catlla, Head of Corporate Affairs chez Sanofi, en charge notamment du partenariat avec Paris 2024. « C’est aussi le sens de notre première campagne, qui illustre les motivations communes au sport de haut niveau et à la science de pointe. A travers ce film, Sanofi veut affirmer son ambition d’impact sociétal et marquer son engagement historique pour la diversité et l’inclusion. »

Une campagne « Révéler le potentiel de chacun » (igniting the potential in everyone) qui permet à Sanofi de travailler également sa marque employeur et d’attirer pourquoi pas de nouveaux talents. L’occasion plus globalement de fédérer les 100 000 collaborateurs du groupe ainsi que ses partenaires externes.

Paris 2024 – Les 14 membres de la Team Sanofi

Pour sa Team, Sanofi a sélectionné autant d’athlètes paralympiques que d’athlètes olympiques. Des athlètes et des coachs qui représentent 14 personnes, 7 pays et 10 sports : la natation, l’athlétisme, l’aviron, le tennis, le basket, le judo, la gymnastique, le basket fauteuil, le football ou encore le breakdance, nouvel entrant aux JO.

Amandine Buchard (Judo) – France

Médaillée olympique française et engagée dans la défense des droits des personnes LGBTQ+, Amandine est une fervente supportrice du changement social en France et dans le monde du sport.

Dany Dann (Break dance) – France

Dany est récemment devenu champion d’Europe. Originaire de Guyane française, il a la volonté d’encourager les jeunes à aller au bout de leurs rêves.

Nantenin Keita (Athlétisme paralympique) – France / Mali

Nantenin est une athlète malvoyante franco-malienne, atteinte d’albinisme. Elle compte déjà à son palmarès quatre médailles aux Jeux Paralympiques. Elle se positionne comme une défenseuse des personnes atteintes d’albinisme en France et en Afrique.

Nicolas Mahut (tennis) – France

Nicolas est un joueur de tennis professionnel français, ancien numéro 1 mondial en double en 2016, ayant occupé le premier rang pendant 39 semaines. Il est engagé dans le soutien aux femmes victimes de violence et est l’un des seuls athlètes masculins à utiliser sa plateforme pour prendre position sur ce sujet.

Valériane Ayayi (basketball) – France

Valériane est une basketteuse professionnelle française qui a représenté la France à plus de 125 reprises lors d’événements internationaux. Elle s’est aussi illustrée en jouant enceinte lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Davide Morana (Athlétisme paralympique) – Italie

Davide est un athlète paralympique. Après avoir contracté la méningite à l’âge de 24 ans, il devient un ambassadeur de la lutte contre cette maladie et utilise les réseaux pour sensibiliser davantage sur ce sujet majeur de santé publique.

Ellie Challis (Natation paralympique) – Grande Bretagne

Ellie est une nageuse paralympique britannique et la plus jeune médaillée paralympique de Grande-Bretagne. L’histoire d’Ellie est celle du courage et de la détermination. Elle s’engage avec Sanofi dans la lutte contre la méningite.

Ezra Frech (Athlétisme paralympique) – Etats-Unis

Ezra est un athlète paralympique déjà multimédaillé. A 17 ans, il est le plus jeune athlète de la Team Sanofi et a déjà co-fondé une association, Angel City Sport, pour promouvoir la pratique sportive auprès des enfants et des adultes porteurs de handicap.

Lauren Rowles (Aviron paralympique) – Grande Bretagne

Lauren Rowles est une rameuse paralympique britannique. Elle a remporté l’or avec sa coéquipière aux Jeux paralympiques d’été de Rio 2016 et de Tokyo 2020. Elle milite en faveur des droits des personnes LGBTQ+.

Yul Moldauer (Gymnastique) – Etats-Unis

Yul est un gymnaste américain d’origine sud-coréenne qui a pour objectif de décrocher l’or aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Yul se sert également de sa notoriété pour lutter contre les discriminations à l’encontre de la communauté asiatique.

Nicolai Zeltinger (Coach, Basket fauteuil) – Allemagne

Nicolai est une figure incontournable du basket en fauteuil en Allemagne et en Europe, ainsi qu’un fervent défenseur des personnes vivant avec un handicap ; il s’efforce de mieux faire connaître le handibasket et les para-sports en général.

Sarah Farhoud (Coach) – Arabie Saoudite

Coach, ancien médecin de l’équipe féminine paralympique saoudienne pour les Jeux de Tokyo

o Sarah est une préparatrice physique emblématique, spécialisée en médecine physique et réadaptation (PM&R). Elle est passionnée par le sport et sa capacité à contribuer à la réadaptation des personnes atteintes de maladies et de handicaps.

Sarah M’Barek (Coach, Football) – France

Sarah est l’une des rares femmes à entraîner le football de haut niveau en France. Après son impressionnante carrière de footballeuse internationale, elle entraîne aujourd’hui l’équipe féminine du RFC Lens.

Théo Curin (Natation paralympique) – France

Théo est un nageur paralympique français, mannequin, conférencier et acteur. Il est également engagé dans la sensibilisation et la prévention de la méningite.

