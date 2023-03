Paris 2024 : EDF intègre 6 athlètes des « nouveaux sports » pour toucher la cible 18-35 ans

A l’occasion du J-500 du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le groupe EDF annonce l’arrivée de 6 nouveaux athlètes au sein de son team.

Dans le détail, EDF intègre Heïdi Gaugain (para-cyclisme), Laëtitia Guapo (basket 3×3), Anne-Cécile Ciofani (rugby à 7), Khalil Chabouni (breakdance), Théo de Ramecourt (kitefoil) et Dorian Foulon (para-cyclisme).

« Intégrer de nouveaux sports Paralympiques & Olympiques qui intéressent plus la cible 18-35 ans »

Une ouverture aux nouvelles disciplines qui doit permettre à EDF d’aller toucher une cible plus jeune. L’objectif est affiché. « Intégrer de nouveaux sports Paralympiques & Olympiques qui intéressent plus la cible 18-35 ans. Une génération plus à l’écoute des enjeux sociétaux portés par les athlètes. » nous précise Alexandre Boulleray, Responsable sponsoring et activations externes Paris 2024 au sein d’EDF. « L’agence Sportfive nous accompagne sur notre stratégie de communication et sur nos assets dans le sport dont font partie les athlètes du Team. Nous nous appuyons également sur nos fédérations partenaires, les membres du Team et notre propre expérience depuis plus de 30 ans dans le monde du sport. En faisant porter le positionnement d’EDF par des athlètes dont les engagements personnels résonnent avec ceux de la marque, c’est leur donner l’occasion d’exprimer leurs engagements et de les amplifier. Plus ils sont nombreux, plus ils peuvent valoriser naturellement les messages autour des thématiques telles que l’inclusion, la diversité et les engagements environnementaux ».

A J-500, le Team EDF, composé de sportifs (été et hiver) et d’anciens comme Alain Bernard affiche désormais 34 athlètes issus de 24 disciplines.

