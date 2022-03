Paris 2024 lance son appel d’offres pour la réalisation des Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques

A un peu plus de deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le comité d’organisation lance son appel d’offres concernant les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Dans le détail, les professionnels intéressés ont jusqu’au 29 mars 2022 pour faire acte de candidature.

L’avis d’appel public à la concurrence concerne la prestations de conseil, d’accompagnement et d’expertise pour la réalisation et la livraison des Cérémonies d’ouverture et de clôture olympiques et paralympiques ou autres évènements de Paris 2024.

Les 7 lots

Lot 1 : Direction de projets événementiels

Lot 2 : Direction de productions événementielles

Lot 3 : Assistanat de productions événementielle

Lot 4 : Direction technique événementielle

Lot 5 : Direction logistique événementielle

Lot 6 : Assistanat de logistique événementielle

Lot 7 : Expert fluvial

Pour rappel, Paris 2024 a officialisé il y a quelques mois le concept de la Cérémonie d’Ouverture des JO qui se déroulera sur la Seine. Quels professionnels de l’évènementiel feront acte de candidature et seront retenus ?