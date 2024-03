Paul Henri Mathieu et 1083 lancent leur marque commune : « Franc Jeu »

La première gamme de produits Franc Jeu est disponible en pré-commande sur la plateforme Ulule depuis le 13 mars dernier. Cette collection comprend des t-shirts pour hommes et femmes, des brassières et des leggings, fabriqués principalement à partir de polyamide recyclé. Disponibles dans plusieurs coloris, ces articles sont élaborés pour satisfaire aux exigences des athlètes tout en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité environnementale. « On veut des produits polyvalents et adaptables à tous les sports pour consommer de manière plus responsable, avec un système pour gérer la fin de vie » raconte Paul-Henri Mathieu.

https://www.instagram.com/1083borneinfrance/reel/C4c9u5oMghl/

En plus de créer des vêtements de qualités 100% français, Franc Jeu a aussi cherché à donner une dimension unique à ses produits en les nommants d’une manière très particulière : avec des dates marquantes du sport français. La brassière « 7 novembre » fait référence à l’exploit remarquable de Julia Chanourdie, première française à réussir l’ascension d’une voie aussi exigeante en escalade. Le t-shirt « 8 février » « remonte le temps jusqu’en 1992, le jour de l’inauguration des JO d’Alberville » et le t-shirt « 12 juillet » « rappelle les frissons de notre première coupe de monde de foot en 1998 » comme expliqué sur le site.

Une stratégie marketing originale pour cette collaboration exclusive que Thomas Huriez, fondateur de 1083 décrit comme intéressante de par le statut de sportif professionnel de PHM : « Paul-Henri a apporté toute sa précision de sportif de haut niveau dans le développement des vêtements Franc Jeu. Ses attentes sur les vêtements pour améliorer leur performance grâce à leur douceur, leur légèreté et leur qualité sont très intéressantes« .