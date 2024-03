Tennis – Naomi Osaka à Rouen, « une super nouvelle pour les partenaires » (Charles Roche, Directeur de l’Open Capfinances Rouen Métropole)

Cette année, le tournoi de tennis féminin de Rouen passe en catégorie WTA 250 et se déroulera dorénavant en avril et sur terre battue.

Hier, l’organisateur du tournoi, Sport Plus Conseil, a annoncé la participation de Naomi Osaka. Un jolie coup pour le tournoi normand qui devrait bénéficier d’une plus large couverture médiatique. Une bonne nouvelle donc pour les principaux sponsors comme Capfinances, partenaire-titre du tournoi avec Rouen Métropole.

« C’est un alignement des planètes, Naomi Osaka a besoin de jouer et le tournoi est placé idéalement dans sa reprise » nous explique Charles Roche, le Directeur de l’Open Capfinances Rouen Métropole.

« Ce sera l’occasion de mettre un peu plus en valeur le territoire, la Kindarena et la ville de Rouen. »

« Mon rôle est d’avoir le meilleur plateau possible, j’ai lancé quelques bouteilles à la mer, j’ai pu échanger avec son agent… on va l’accueillir et c’est une nouvelle exceptionnelle ! C’est une des sportives les plus emblématiques de sa génération, par son histoire ses engagements, c’est une vraie personnalité, c’ est incroyable. C’est évidemment une super nouvelle pour les partenaires et l’ensemble des personnes qui travaillent sur l’organisation de l’évènement. Ce sera l’occasion de mettre un peu plus en valeur le territoire, la Kindarena et la ville de Rouen. Le tournoi est produit par WTA Media, le signal est envoyé dans le monde, 50 pays diffuseront le tournoi. »

La présence de l’ancienne numéro 1 mondiale, qui a notamment remporté 4 Grand Chelem, devrait également booster l’affluence dans les tribunes et donc les recettes billetterie. « On peut moduler la salle entre 4 000 et 5000 places » ajoute Charles Roche. Les prix débutent à 7 euros pour le tournoi qui se dispute du 15 au 21 avril. Reste donc à espérer que la joueuse aux près de 3 millions de followers sur Instagram aille le plus loin possible dans le tournoi.

Pour rappel, ce tournoi est désormais un WTA 250 et se retrouve placé au mois d’avril avec une surface terre battue. « Nos partenaires nous ont suivi dans ce projet et dans cette nouvelle date, la dernière édition a eu lieu il y a seulement 6 mois. La venue d’une joueuse comme Osaka, ça permet de justifier pourquoi on voulait faire un WTA 250, montrer la montée en puissance. Pour cette édition 2024, le budget du tournoi est de 1,4 million d’euros, majoritairement financé par des fonds privés. »

Côté prize money, la vainqueur empochera un chèque de 30 650€ pour cette édition 2024.

