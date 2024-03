10 millions d’abonnés pour la chaine Youtube de LaLiga, une première

La ligue vient de réaliser l’exploit de devenir la première ligue de football à franchir la barre des 10 millions d’abonnés sur YouTube.

Sous la gestion du groupe Mediapro, la chaîne YouTube de LaLiga a également enregistré plus de 3 milliards de vues, attirant un public mondial grâce à une variété de contenus, tels que des résumés de matchs, des interviews et des podcasts vidéo. L’apparition des vidéos « shorts » ont aussi permis d’atteindre ces chiffres fous. Avec l’essor de TikTok et de la consommation de vidéos de plus en plus courte, la Liga s’est mise à jour, et cela a fonctionné.

On remarque également que les principaux pays contributeurs à cette audience sont l’Espagne, l’Indonésie, le Mexique, l’Inde et les États-Unis, soulignant ainsi l’essor international de La Liga.

A lire aussi