Puma dévoile les nouvelles chaussures « Dream Chaser » de Neymar pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022

Avec la collection « NJR Dream Chaser », Puma aura donc attendu le dernier moment pour dévoiler les chaussures que portera Neymar JR pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022.

Après Nike pour Cristiano Ronaldo c’est au tour de Puma de dévoiler la parie spéciale de crampons pour Neymar.

La marque allemande sort un nouveau modèle de sa Future pour faire briller sa star brésilienne au Qatar. D’une base orange, un coloris « or » entoure la chaussure. Pour montrer le rêve ultime du Ney (gagner cette Coupe du Monde), des motifs « Dream Chaser » (« chasseur de rêves ») sont ainsi présent sur la paire.

Coté technologie, le « FUZIONFIT+ » de deuxième génération s’adapte à la forme du pied pour rendre le maintien de la chaussure d’autant plus efficace. En clair, vous pourrez enlever les lacets, le maintien sera le même. L’empeigne des crampons est dotée des « Advanced Creator Zones » censés améliorer l’adhérence, le « Dynamic Motion System » rend la semelle accrocheuse mais aussi légère.

Une chaussure bourrée de technologie dernier cri tout en restant design, voilà le défi qu’a voulu relever Puma. Un tee-shirt, une veste, un pantalon, mais également un bonnet et des ballons compléteront cette collection chasseur de rêve. « Cette collection encourage la personnalité, le soutien mutuel et la fidélité aux siens : des rues de São Paulo à la plus grande scène du monde. » explique Puma dans son communiqué.

Les chaussures sont dès à présent disponible au prix de 290€ pour le modèle haut de gamme. Rendez-vous le 24 novembre prochain pour le premier match du Brésil face à la Serbie dans cette Coupe du Monde, et ainsi voir Neymar jouer avec ce modèle de crampons. Les autres joueurs sous contrat avec Puma évolueront eux avec la collection « Ferless » présentée il y a quelques semaines.

