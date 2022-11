adidas dévoile les crampons en or de Lionel Messi pour sa dernière Coupe du Monde de football au Qatar

Pour sa dernière Coupe du Monde de football en tant que joueur, Lionel Messi aura les honneurs de son équipementier adidas avec une paire de crampons spéciales.

De l’or, trois bandes, du bleu ciel et un numéro 10. Voilà le cocktail des nouveaux crampons de Messi pour le mondial au Qatar. adidas a ainsi dévoilé les crampons du petit génie argentin. Les « Speedportal Leyenda », inspirés des crampons qu’il portait lors de sa première Coupe du Monde en 2006, les « +F50.6 Tunit ».

Une paire vendue 300€

Mélangeant le style de la F50 de 2006 et celui de la X Speedportal de 2022, ces crampons racontent « l’histoire de la première et de la dernière Coupe du Monde » de Messi. Une paire qu’il portait déjà, lors du dernier match de l’albiceleste le 16 novembre dernier contre les Émirats arabes unis. Les chaussures arboreront les mêmes technologies que les Speedportal classiques.

Comme quoi adidas aime le coloris or et l’année 2006. Récemment, la marque aux trois bandes avait ainsi dévoilé une réédition des Predator dorée que portait Zidane pendant la Coupe du Monde 2006.

Après Cristiano Ronaldo et Neymar, c’est donc le moment parfait pour adidas de dévoiler les chaussures de Messi. Il faudra tout de même attendre le 22 novembre pour pouvoir les acheter contre la somme de 300€.

Sur les réseaux sociaux, la marque aux trois bandes met en avant cette nouvelle paire avec le message suivant « who needs WiFi if you have 5G » en énumérant : gold, goals, glory, greatness, GOAT.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Football (@adidasfootball)

À lire aussi