Hummel exprime sa protestation contre le Qatar sur les nouveaux maillots du Danemark pour la Coupe du Monde de football 2022

A moins de deux mois de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, la marque danoise hummel a annoncé la signature d’un partenariat de deux ans avec Amnesty International Danemark pour sensibiliser aux droits de l’homme.

En parallèle (voir plus bas), l’équipementier a décidé d’exprimer sa protestation contre le Qatar et son bilan en matière de droits de l’homme sur les nouveaux maillots de l’équipe nationale du Danemark qui est dans le Groupe D avec la France, la Tunisie et l’Australie.

Amnesty x hummel

Dans le cadre de cet accord, les entités s’unissent dans différents projets avec pour objectif la collecte de fonds pour le travail de l’ONG.

« Notre objectif est de faire avancer le monde grâce au pouvoir du sport, et en tant que l’une des plus anciennes marques de vêtements de sport au monde, nous savons qu’il faut un solide effort collectif pour faire changer les choses de manière positive, dans le sport comme dans la vie. C’est pourquoi nous nous sommes associés à Amnesty International Danemark pour les deux prochaines années afin de soutenir notre vision de changer le monde grâce au sport », déclare Allan Vad Nielsen, PDG de hummel, dans un communiqué.

Pour accompagner cette annonce, Hummel et Amnesty ont dévoilé une collection lifestyle basée sur les couleurs noir et jaune d’Amnesty, et dont le logo est une combinaison du bourdon emblématique d’hummel et du fil barbelé bien connu d’Amnesty.

Qatar 2022 : Un 3e maillot noir « deuil » pour le Danemark

En plus de cette campagne, hummel a conçu un troisième maillot « engagé » pour le Danemark en vue de la Coupe du Monde Qatar 2022.

« Noir, la couleur du deuil » explique la marque. « La couleur parfaite pour le troisième maillot du Danemark pour la Coupe du monde de cette année. Bien que nous soutenions l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien d’un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous souhaitons faire une déclaration sur le bilan du Qatar en matière de droits humains et sur le traitement qu’il réserve aux travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde dans le pays. »

Sur les nouveaux maillots domicile et extérieur (rouge et blanc), hummel a décidé d’atténuer tous les détails du kit comme son logo, ses chevrons. « Nous ne souhaitons pas être visibles lors d’un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous soutenons l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, mais ce n’est pas la même chose que de soutenir le Qatar en tant que pays hôte. Nous croyons que le sport doit rassembler les gens. Et quand ce n’est pas le cas, nous voulons faire une déclaration. » explique l’équipementier sur ses réseaux sociaux.

Une initiative déjà très commentée sur les réseaux sociaux et dans les médias, parfois à double tranchant. Coup de comm’, véritable engagement, Hummel est-il un équipementier loin de tout reproche ?

