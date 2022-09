FIBA – Google premier partenaire mondial de la Coupe du Monde féminine de basket

A l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de basket FIBA 2022 disputée actuellement en Australie, les fans de basket ont pu découvrir la présence de Google en tant que sponsor.

Cet été, la FIBA a officialisé la signature d’un contrat de partenariat monde avec le géant américain concernant le basket féminin.

Outre une forte visibilité sur le parquet (tête de raquette, etc…), Google sera également le présentateur exclusif du « 5 majeur » du tournoi, les meilleures joueuses de l’événement.

Ces trois tirs primés de nous ont fait lever de notre siège, on avoue @FIBAWWC #PassionnémentBleu pic.twitter.com/Cja4LYWPfp — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 28, 2022

Google et la FIBA collaborent également pour la diffusion de la Coupe du Monde féminine. 6 matchs seront diffusés uniquement aux USA sur ESPN2 et ESPNU, un record. Les autres matchs seront disponibles sur ESPN+. Les fans pourront regarder 6 autres matchs sur la chaîne YouTube de la FIBA.

« Chez Google, nous nous engageons à défendre l’égalité de représentation dans le sport », indique Kate Johnson, Directrice du marketing mondial des sports, des médias et du divertissement à Google. « En tant que tout premier partenaire mondial du basketball féminin de la FIBA, nous sommes fiers de contribuer à diffuser encore plus de contenu sur le basketball féminin aux USA et de faire découvrir aux fans ce sport au niveau mondial. Par ce partenariat avec la FIBA et notre collaboration avec ESPN, nous voulons continuer à accroître la visibilité et l’exposition du basketball féminin dans le monde et offrir aux athlètes féminines la reconnaissance qu’elles méritent et pour laquelle elles ont travaillé si dur. »

Une visibilité dont profitera Google en France à travers le parcours des Bleues. Ce jeudi, l’Equipe de France affronte la Chine (10H), un 1/4 de finale qui sera diffusé sur beIN SPORTS et France 4 en clair.

Pour rappel, Google est également impliqué dans le programme WNBA Changemaker.

