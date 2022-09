Rugby – Qatar Airways nouveau partenaire de l’EPCR pour l’Afrique du Sud

Ce dimanche, l’European Professional Club Rugby (EPCR) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Qatar Airways sur le territoire de l’Afrique du Sud.

Un accord de 3 ans qui s’explique notamment par le fait que 5 clubs sud-africains (Stormers, Bulls, Sharks, Lions, Cheetahs) vont participer dès cette saison à la Champions Cup et à la Challenge Cup. En ouvrant les compétitions européennes à d’autres continents, l’EPCR s’offre évidemment de nouvelles opportunités commerciales.

Notons que Qatar Airways, déjà bien présent dans le football (Coupe du Monde Qatar 2022, PSG,…) a également signé un contrat de partenariat avec l’United Rugby Championship (URC) et devient le Partenaire aérien officiel.

« Alors que nous accueillons cinq clubs sud-africains dans la Champions Cup et Challenge Cup, le soutien de Qatar Airways sera essentiel pour aider les joueurs et les entraîneurs à se déplacer pour affronter leurs concurrents des clubs anglais et français. Nous entrons dans une nouvelle ère internationale pour nos compétitions et Qatar Airways jouera un rôle clé dans la diffusion des meilleurs compétitions de rugby de clubs auprès d’un plus grand nombre de supporters » explique Anthony Lepage, Directeur général de l’EPCR, dans un communiqué.

Pour rappel, la compagnie aérienne concurrente Emirates a officialisé cet été la prolongation de son partenariat avec World Rugby jusqu’en 2027. Emirates sera notamment Partenaire Majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2023 (France) et 2027 (Australie).

