Quel club domine le classement des primes (17 milliards d’euros) versées par l’UEFA en Champions League depuis 1992 ?

Ces 30 dernières années, la Ligue des Champions organisée par l’UEFA n’a cessé d’accroître ses revenus. Une manne financière qui profite évidemment aux clubs.

En marge des 1/8es de finale de l’UEFA Champions League 2019-2020, L’Equipe s’est penché sur les revenus reversés aux clubs depuis la saison 1992-1993 et « l’ère moderne » de la compétition.

Au total et comme le rapporte le quotidien sportif, l’UEFA a reversé 17 milliards d’euros de dotations financières aux clubs entre 1992 et 2019.

Des primes en forte hausse ces dernières années essentiellement dues à l’accroissement des revenus issus des droits TV et sponsoring. Sur le cycle actuel 2018-2021, la Champions League redistribue chaque saison 1,95 milliard d’euros aux clubs participants. Un montant qui devrait continuer à grimper sur la période 2021-2024 si l’on se projette sur les montants déboursés par Canal+ et beIN SPORTS pour récupérer les droits de retransmission à RMC Sport, malgré la stagnation du montant sur le marché anglais.

Dans la vidéo ci-dessous, L’Equipe illustre l’évolution des clubs dans le classement (TOP 10) de ceux qui ont cumulé le plus de primes. Un classement final dominé par le Real Madrid qui a empoché 863,28 millions d’euros de l’UEFA en Champions League sur la période prise en compte.

TOP 10 des clubs qui ont gagné le plus d’argent de l’UEFA en Champions League (1992-2019)

1/ Real Madrid : 863,28M€

2/ Bayern Munich : 826,78M€

3/ FC Barcelone : 811,41M€

4/ Juventus : 780,84M€

5/ Manchester United : 701,95M€

6/ Chelsea FC : 595,46M€

7/ Arsenal : 558,32M€

8/ Paris Saint-Germain : 482,91M€

9/ AS Roma : 447,72M€

10/ Olympique Lyonnais : 432,38M€

Dans son édition papier, L’Equipe a également mis en avant les sommes touchées par les autres clubs français. Derrière le PSG et l’OL présents dans le TOP 10, on retrouve l’AS Monaco (18e – 287,12M€), l’Olympique de Marseille (32e – 174,54M€), Lille (44e – 97,03M€), Bordeaux (48e – 85,5M€) et l’AJ Auxerre (67e – 42,31M€).

Au classement par pays, la France est dernière du Big 5 avec un total de 1,7 milliard d’euros cumulés par ses clubs. L’Angleterre domine le classement avec 3,1 milliards d’euros devant l’Espagne (2,8 milliards), l’Italie (2,4 milliards) et l’Allemagne (2,2 milliards).