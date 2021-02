MLS – TikTok nouveau sponsor manche des Portland Timbers

Hier, la franchise MLS des Portland Timbers a dévoilé son nouveau maillot domicile à l’aube de la reprise de la saison 2021 qui débute dans quelques semaines.

A cette occasion, Les Portand Timbers ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel avec TikTok qui devient notamment sponsor manche du club de Major League Soccer ainsi que de l’équipe féminine des Portland Thorns évoluant en NWSL.

Pour rappel, la MLS a réintroduit lors de la saison 2020 le sponsoring sur les manches des maillots des équipes. Dès cette année, les équipes ont également la possibilité d’afficher un second partenaire commercial sur la manche gauche afin de rentrer un peu plus de chiffre d’affaires face à la crise actuelle.

Outre une visibilité sur les maillots des deux équipes de soccer, le partenariat permettra évidemment la mise en avant de contenus dédiés des franchises sur la plateforme vidéo de TikTok. Le logo TikTok sera également placardé sur la face avant du maillot de Joey, le supporter emblématique et mascotte vivante de la franchise.

Sur la face avant des maillots des Timbers, c’est la compagnie aérienne Alaska Airlines qui sera de nouveau bien visible, pour la 11ème année consécutive.

TikTok mise de plus en plus sur le sport

Pour continuer d’attirer un public de plus en plus nombreux et de plus en plus large, TikTok mise évidemment sur la thématique sport ces dernières années.

Récemment, le réseau social s’est associé à l’UEFA Euro 2020 ou encore à l’UFC afin de proposer aux utilisateurs un accès privilégié à leur passion.